Governo finanzia gli immigrati che poi vanno a rapinar turisti (Di giovedì 6 agosto 2020) Valentina Dardari Magrebini e ivoriani al mare grazie al sussidio. E intanto derubano e aggrediscono i turisti. Retata ad Alassio Retata da Alassio, una delle perle della Riviera Ligure, dove un gruppo di immigrati, magrebini e ivoriani, ha aggredito e rapinato alcuni turisti. Con i nostri soldi. Già, perché la banda di delinquenti si trovava al mare grazie al bonus vacanza erogato dal nostro Governo. Per passare il tempo e arricchirsi a loro piacere, prendevano di mira ragazzi, soprattutto minorenni, a cui rubavano carte di credito, soldi e cellulari. La gang era composta da sette giovani, tutti tra i 18 e i 22 anni, residenti a Torino e nell’hinterland, ma che si sono recati in Liguria per le vacanze estive. Vacanze che molti italiani, lavoratori, quest’anno non riusciranno neanche ... Leggi su ilgiornale

