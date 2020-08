Ghiacciaio Planpincieux, torna la paura in Val Ferret. Crollano 500mila metri cubi (Di giovedì 6 agosto 2020) torna la paura in Val Ferret . E il motivo è sempre lui: il Ghiacciaio Planpincieux del Monte Bianco . Già tra settembre e ottobre del 2019 il 'gigante' sul versante italiano del massiccio aveva ... Leggi su quotidiano

Sono almeno 70 le persone che questa mattina saranno evacuate dalla Val Ferret, Aosta. Si tratta di 15 residenti e 50 turisti che occupano una trentina di case nella parte bassa della val Ferret (Cour ...

Roma, 6 agosto 2020 - Torna la paura in Val Ferret. E il motivo è sempre lui: il ghiacciaio Planpincieux del Monte Bianco. Già tra settembre e ottobre del 2019 il 'gigante' sul versante italiano del m ...

