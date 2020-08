Finanziamenti Simest per le aziende alle fiere internazionali IEG (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Gli espositori delle manifestazioni internazionali di Italian Exhibition Group potranno avvalersi di Finanziamenti che copriranno parti importanti dei costi di partecipazione, grazie alle agevolazioni – anche a fondo perduto – annunciate da Simest ed erogate su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo rende noto il Gruppo, sottolineando come l’occasione schiuda “a nuove occasioni per le imprese che affidano ai grandi saloni internazionali un ruolo strategico per lo sviluppo del business, dotandole di ulteriori, importanti supporti economici per ripartire dopo l’improvviso stop causato dalla pandemia”. Secondo IEG, “la novità di estendere l’operatività del ... Leggi su quifinanza

