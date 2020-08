"Fico fascista e bugiardo. E quelle signore che borbottano...". Sgarbi sospeso dalla Camera: è tornata l'Inquisizione (Di giovedì 6 agosto 2020) “Vogliono impedirmi di parlare, oggi è tornata l'Inquisizione”. Vittorio Sgarbi è un fiume in piena contro Roberto Fico, il presidente della Camera definito “fascista” dal critico d'arte, che ha subito 15 giorni di sospensione dall'attività parlamentare a causa degli episodi dello scorso 25 giugno. In quell'occasione Sgarbi aveva avuto un confronto acceso con Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi (entrambe appartenenti a Forza Italia) ed era stato trascinato di peso fuori dall'Aula. Il deputato del gruppo Misto non ci sta però a subire anche la lezioncina di Fico, che ha parlato di “regole del vivere civile che vanno rispettate in ogni luogo”. “Io sono una ... Leggi su liberoquotidiano

