Elite 4: riprese sospese per Coronavirus, attore positivo – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) sospese dopo appena un giorno le riprese della serie televisiva spagnola Elite: uno degli attori risultato positivo al Coronavirus. Iniziano col piede sbagliato le riprese della quarta stagione di Elite, una delle serie di punta di Netflix, amatissima e seguitissima dal pubblico. Infatti, dopo appena un giorno, le riprese sono state sospese, secondo quanto riporta …

Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: Élite 4: le riprese sono state interrotte per un caso di Coronavirus tra gli attori - TheRedHead_blog : Élite 4: le riprese sono state interrotte per un caso di Coronavirus tra gli attori - schififofo : RT @aronvstyles: SCUSATE MA IN CHE SENSO BLOCCANO LE RIPRESE DI ÉLITE 4 PER UN CASO DI CORONAVIRUS NEL CAST CHE STATE A DÌ ?????? - deepestharry : ho letto che le riprese di Elite sono state sospese per via di qualcuno risultato positivo nel cast che ansiaaaaa - VicolodelleNews : ‘#Elite4’ Sospese solo dopo un giorno le riprese perchè un attore protagonista è positivo al Covid « Il Vicolo dell… -