Digitalizzazione, divario tra enti territoriali su attuazione piano (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Notevole adesione degli enti territoriali, Regioni/Province autonome, Province, Città metropolitane e Comuni, alla rilevazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del piano Triennale per l’Informatica: “8.036 gli enti coinvolti nella compilazione, 7.273 i questionari completati (pari al 90,51% del totale)”. Questo è il dato riportato nell’indagine della Sezione delle autonomie della magistratura contabile sottolineando che lo screening, che si inserisce nel quadro dei protocolli stipulati dalla Corte dei conti prima con il Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale e poi con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, rivela ... Leggi su quifinanza

