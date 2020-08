Coronavirus, in Francia oltre 1.600 casi in 24 ore, 279 focolai attivi: aumentano i pazienti in rianimazione (Di giovedì 6 agosto 2020) 1.604 nuovi casi di Coronavirus sono stati rilevati in Francia nelle ultime 24 ore. In una settimana il numero delle persone risultate positive nel Paese è aumentato di oltre il 30%. Lo afferma il bilancio settimanale fornito dall’autorita’ francese per la salute pubblica. Nei sette giorni dal 27 luglio al 2 agosto, sono 7565 le persone risultate positive al test del Coronavirus, un aumento del 33% rispetto alla settimana precedente, quando i casi confermati erano 5695. Nelle ultime 24 ore, sono morte 7 persone a causa del Coronavirus in Francia, portando il numero totale di vittime dall’inizio dell’epidemia a 30.312, ha annunciato oggi la Direzione Generale della Salute (DGS) nel suo comunicato stampa quotidiano. ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : In Francia record di casi da maggio: a Parigi obbligo di mascherina all'aperto

BERLINO. – Per la prima volta in Germania viene superata la soglia di guardia dei mille nuovi contagi di coronavirus in un giorno: non accadeva dai primi di maggio. L’inquietudine ricomincia a serpe ...

Speranza: ''A fine 2020 le prime dosi del vaccino''

Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è recato questa mattina in Senato per l'informativa sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione de ...

BERLINO. – Per la prima volta in Germania viene superata la soglia di guardia dei mille nuovi contagi di coronavirus in un giorno: non accadeva dai primi di maggio. L'inquietudine ricomincia a serpe ...