Coronavirus, arriva il DPCM di agosto: le nuvole regole. Discoteche, crociere e uso mascherine (Di giovedì 6 agosto 2020) arrivano le nuove disposizioni contenute nel DPCM del Governo Conte. Previsti nuovi allentamenti, ribaditi alcuni divieti già presenti nei precedenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nuovo DPCM, le regole: via libera a crociere e fiere. No a Discoteche Secondo alcune fonti del Governo, il DPCM è pronto per essere approvato dal Consiglio dei …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus mondo: quasi 19 milioni i casi. Germania, test per chi arriva da zone a rischio Il Secolo XIX Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 6 agosto: contagi in aumento

Appuntamento alle ore 17.00 per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 6 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri non son ...

Stop ai migranti irregolari da parte del Governo? Parole, soltanto parole

Con il coronavirus in “vacanza” e sulla spinta dell’ideologia e del business, la sinistra ha ritrovato spazi utili per il rilancio del suo tema preferito: i migranti. Per i soliti Graziano Delrio (Pd) ...

