Classificazione dei tumori, progetto IC3R: il Pascale tra le istituzioni mondiali individuate dall’Oms (Di giovedì 6 agosto 2020) Migliorare la Classificazione dei tumori e, quindi, la loro diagnosi e terapia: è l’obiettivo del progetto IC3R, promosso dall’agenzia per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Di questo progetto è socio fondatore il Pascale, unico istituto italiano. Gli altri soci sono il Dipartimento di Patologia molecolare presso il Centre Léon Berard a Lione e il Cancer Center di Sciensano a Bruxelles. L’Istituto dei tumori di Napoli è stato individuato dall’Oms tra le istituzioni mondiali con maggiore esperienza nello studio dei biomarcatori dei tumori. Insieme agli altri due soci il più grande polo oncologico del Mezzogiorno ... Leggi su ildenaro

