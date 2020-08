Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… (Di venerdì 7 agosto 2020) Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, sceneggiatrice; Mario Bernardel, ex calciatore; Maurizio Vitale, linguista, storico della letteratura; Carla Liliana Martini, partigiana; Franca Polesello, attrice; Dino Claudio, scrittore, poeta; Vincenzo Siniscalchi, politico, avvocato; Eddie Firmani, ex calciatore, allenatore; Aldo Zargani, scrittore; Alba Maria Orselli, ... Leggi su romadailynews

