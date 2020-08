Bufera sul manifesto del Gran Premio di Formula 1: «È fascista». Siamo oltre il ridicolo (Di giovedì 6 agosto 2020) Sempre peggio. A sinistra l’ossessione continua e – dopo Via col Vento e i monumenti del Ventennio – investe anche il Gran Premio di Formula 1. In particolare, quello che si correrà il 6 settembre a Monza. Sì, perché il poster ufficiale è in stile futurista. Quindi, fascista. Subito è allarme, indignazione, invito a cambiarlo. Tra l’altro sa di patriottismo e si sa, questo per i “democratici” è una specie di peccato mortale. Dovrebbero tornare tra i banchi di scuola, i “sinistri”. E studiare che cos’è stato il Futurismo, un movimento letterario, culturale e artistico che ha rappresentato la prima avanguardia europea. Il manifesto del Gran Premio di ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Migranti a Udine, “squadroni della morte” e “forni crematori così non rompono più”: bufera sul responsabile della P… - SecolodItalia1 : Bufera sul manifesto del Gran Premio di Formula 1: «È fascista». Siamo oltre il ridicolo - asiaxamur : Sistemo la libreria per tematica o autore (anche sul Kindle), amo la simmetria e gli ambienti molto ordinati perché… - antonel52837259 : RT @Area51cinqueuno: 'Sarei uno che ai migranti sparerebbe' Bufera sul leghista Calligaris Dopo l'irruzione di Casapound in aula per urlare… - markkno68939488 : RT @Area51cinqueuno: 'Sarei uno che ai migranti sparerebbe' Bufera sul leghista Calligaris Dopo l'irruzione di Casapound in aula per urlare… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sul Calabria, bufera sul 'modus operandi' Santelli per la scelta dell'ufficio stampa CityNow Grado, Felluga: «Quel post contro i migranti un errore causato forse dai farmaci»

L’ex coordinatore della Protezione civile: «Dopo l’incidente automobilistico vado avanti con gli antidolorifici. Chiedo ancora scusa per quello che scritto» GRADO A Grado dopo lo sbigottimento, l’amar ...

Parcaroli, no ai confronti fino a settembre

Parcaroli si “auto-rimanda” a settembre perché non si sente pronto per i confronti pubblici e finisce nell’occhio del ciclone. Scoppia la polemica sul candidato sindaco del centrodestra a Macerata. Tu ...

L’ex coordinatore della Protezione civile: «Dopo l’incidente automobilistico vado avanti con gli antidolorifici. Chiedo ancora scusa per quello che scritto» GRADO A Grado dopo lo sbigottimento, l’amar ...Parcaroli si “auto-rimanda” a settembre perché non si sente pronto per i confronti pubblici e finisce nell’occhio del ciclone. Scoppia la polemica sul candidato sindaco del centrodestra a Macerata. Tu ...