Bologna: Gilardino in pole per la Primavera (Di giovedì 6 agosto 2020) L'idea cullata da Sabatini era stata evidenziata in un'intervista alla Gazzetta una settimana fa ma adesso il club di Joey Saputo potrebbe andare nella direzione di un altro campione del mondo, ... Leggi su gazzetta

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Bologna: #DeRossi non guiderà la Primavera, ora il favorito è #Gilardino - Spiralwavemood : RT @Gazzetta_it: #Bologna: #DeRossi non guiderà la Primavera, ora il favorito è #Gilardino - Gazzetta_it : #Bologna: #DeRossi non guiderà la Primavera, ora il favorito è #Gilardino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CdS - Il Bologna offre la panchina della Primavera ad Alberto Gilardino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CdS - Il Bologna offre la panchina della Primavera ad Alberto Gilardino -