Ascolti tv mercoledì 5 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Prime Time Su Rai 1 Superquark ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Un fragile legame ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La miniserie Come sorelle ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlantide - Hiroshima ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il match Inter - Getafe, ottavi di finale di Europa League,ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Anna and the King è stato visto da .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha registrato ... Leggi su blogo

