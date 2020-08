Ascolti Tv 5 agosto 2020. Zavoli grande rispetto della Rai, ma pochi spettatori (Di giovedì 6 agosto 2020) Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020 . Anche nella giornata di ieri Reazione a Catena , 3.355.000 e 23,7%, risulta il programma più visto, davanti all'altro classico di Rai1, Techetechetè , 3.155.000 e ... Leggi su leggo

ANTONIE00297505 : RT @ant_yaman: Boom di #Daydreamer che ieri, 5 agosto, vola a oltre 2,4 milioni con il 22%. Si conferma ancora una volta regina degli ascol… - Loreneo10 : Ascolti #ReazioneaCatena 5 agosto 2018 (puntata 18); 19,09% - 23,70%, Media 21,395% - feritaslan89 : RT @Cinzy08_: Visto che continuate a rompere con la storia degli ascolti eccovi quelli di #bittersweet del 5 agosto(perché il 4 era domenic… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 06/08/2020 — Ascolti italiani di mercoledì 5 agosto 2020: 1,9 milioni (11,64%) per la serie turca… - 2anZUedjAFQVMBx : RT @Cinzy08_: Visto che continuate a rompere con la storia degli ascolti eccovi quelli di #bittersweet del 5 agosto(perché il 4 era domenic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti agosto

DavideMaggio.it

Continua il florido successo dell’intrigante storia di tre sorelle che, per ricostruire le loro tortuose origini, lottano contro un nemico comune custodendo nel loro cuore un terribile segreto. La fic ...ARIETE: Tra incavolature, nuove conoscenze e novelle esperienze questa bizzarra estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior tranquillità… Una pecca potrebbe ...