Animal Crossing: New Horizons da record con oltre 22 milioni di copie vendute (Di giovedì 6 agosto 2020) Il report sugli utili di Nintendo conferma che Animal Crossing: New Horizons ha piazzato l'incredibile cifra di 22,4 milioni di copie dal lancio avvenuto 4 mesi fa.Mario Kart 8 Deluxe rimane il gioco più venduto del sistema con 26,74 milioni di unità vendute, ma è disponibile dal 2017 - New Horizons è stato lanciato quest'anno. In questo periodo, il titolo ha superato Super Smash Bros.Ultimate (19,99 milioni), Legend of Zelda: Breath of the Wild (18,60 milioni) e Pokémon Spada / Pokémon Scudo (18,22 milioni). Il gioco ha anche spinto le vendite hardware di Switch: l'ibrida ha piazzato più di 60 milioni di console in tutto il mondo. Leggi ... Leggi su eurogamer

