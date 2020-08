Aggressioni a medici e infermieri: pene fino a 16 anni per legge (Di giovedì 6 agosto 2020) E' legge il ddl che tutela medici e infermieriNasce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza dei sanitariInformazione e giornata nazionale di educazioneSanzioni penali per chi aggredisce un sanitario e aggravanteSanzioni amministrativeE' legge il ddl che tutela medici e infermieriTorna su Approvato definitivamente dal Senato il ddl n. 867-B (sotto allegato) contenente le "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni." Il testo, composto da 10 articoli è stato fortemente voluto dall'ex Ministra della Salute Giulia Grillo durante il primo Governo Conte. La nuova legge licenziata all'unanimità al Senato prevede una disciplina organica che non si preoccupa solo di ... Leggi su studiocataldi

Reclusione fino a 16 anni e sanzioni da 500 a 5mila euro, procedibilità d'ufficio in caso di lesioni e percosse: è arrivato all'indomani delle ennesime aggressioni ai danni di una dottoressa a Napoli ...

ROMA Tutto nasce durante il Conte uno, su iniziativa dell'allora ministro Giulia Grillo. Prima cioè che la maggioranza giallo-verde diventasse giallo-rossa ma, soprattutto, prima che l'epidemia da cor ...

