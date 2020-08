Ufficiale: Schalke, Stambouli rinnova fino al 2023 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Benjamin Stambouli, ha rinnovato con lo Schalke 04 fino al prossimo 2023. Il contratto scaduto a giugno è stato rinnovato con il club Gelsenkirchen per altri triennale. Guten Morgen! (via https://t.co/T31ZVp3QRI)#S04 #BenjiBleibt #Stambouli pic.twitter.com/NWz4kbijNp — FC Schalke 04 () (@s04) August 5, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sarà solo la seconda gara ufficiale tra Shakhtar e Wolfsburg dopo ... quando fu eliminato dallo Schalke 04, perdendo con un punteggio complessivo di 7-3. Superando il turno, il Getafe ...

L’ex Juventus si ritira a 32 anni, è UFFICIALE | Le sue parole

Una decisione che sembra quella definitiva, quella presa da Benedikt Howedes. L’ormai ex difensore tedesco, all’età di 32 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza alla Lok ...

Una decisione che sembra quella definitiva, quella presa da Benedikt Howedes. L'ormai ex difensore tedesco, all'età di 32 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l'esperienza alla Lok ...