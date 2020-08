Udinese, ore decisive per la panchina: ballottaggio Gotti-Semplici (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono ore calde e decisive in casa Udinese per la decisione finale per la panchina. La stagione 2020-21 scatterà il prossimo 19 settembre e la società friulana è ancora in attesa di annunciare ufficialmente il nome dell’allenatore. Nonostante una brillante salvezza, Luca Gotti è ancora in dubbio a causa di alcune divergenze dal punto di vista economico emerse solamente a campionato concluso. Ecco perché nelle ultime ore sono salite notevolmente le quotazioni di Leonardo Semplici, tecnico in cerca di una squadra dopo l’esonero alla Spal. Leggi su sportface

