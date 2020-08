Traffico Roma del 05-08-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 5 agosto 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - rep_roma : Via del Mare chiusa e Roma-Lido interrotta dopo rogo a Tor di Valle: traffico e passeggeri assembrati [di VALENTINA… - TrafficoA : A24 - Roma - Allacciamento Chiuso A24 Roma-L'Aquila-Teramo Chiuso al traffico Bivio A24/Tangenziale est RM provenendo da G.R.A.... - rep_roma : Via del Mare chiusa e Roma-Lido interrotta dopo rogo a Tor di Valle: traffico e passeggeri assembrati [di VALENTINA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Traffico e passeggeri dei mezzi pubblici stipati ... è chiusa tra via di Mezzocammino e via di Decima e dove la ferrovia Roma-Lido è ancora inutilizzabile tra Eur Maglia a e Acilia in entrambe ...Roma, 04 ago 22:11 - (Agenzia Nova) - Le riduzioni di traffico registrate sulle reti gestite da Autostrade per l’Italia a causa della pandemia di Covid-19 stanno avendo un impatto negativo sulla capac ...