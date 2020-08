The Head: Tomohisa Yamashita pubblica la canzone finale della serie (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tomohisa Yamashita ha recentemente pubblicato Nights Cold, la sua prima pubblicazione internazionale nonché singolo per la serie tv The Head. Negli ultimi anni Tomohisa Yamashita è stato una forza dominante in tutta l'Asia, sia come attore che come cantante e musicista. Il suo singolo per la serie tv The Head è appena uscito e la sua popolarità continua a crescere: attualmente detiene il record per il maschio giapponese più seguito su Instagram. Yamashita ha recentemente rilasciato Nights Cold, la sua prima pubblicazione internazionale in assoluto: la canzone fa parte della colonna sonora della ... Leggi su movieplayer

