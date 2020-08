Terribile incidente all’arrivo della prima tappa del Giro di Polonia: un corridore in coma farmacologico – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paura al Giro di Polonia. All’arrivo della prima tappa, vicino all’arrivo della tappa di Katowice, un Terribile incidente ha coinvolto diversi corridori. Come è possibile vedere dalle immagini, l’olandese Fabio Jakobsen è stato stretto contro le transenne dal connazionale Dylan Groenewegen ed è finito a tutta velocità contro i cartelloni pubblicitari per poi cadere sull’asfalto … L'articolo Terribile incidente all’arrivo della prima tappa del Giro di Polonia: un corridore in coma farmacologico – ... Leggi su newnotizie

Ciclismo: incidente al Giro di Polonia, Jakobsen in coma farmacologico

