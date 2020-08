Sergio Zavoli è morto: fu presidente Rai e maestro della televisione. Aveva 96 anni. Mattarella: «Fu pioniere della radio» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Addio a Sergio Zavoli, Aveva 96 anni ed era nato a Ravenna. Dal 1980 al 1986 era stato presidente della Rai. Fu un maestro della televisione. Padre di programmi storici come... Leggi su ilmessaggero

?Sergio Zavoli fu in vita un grande amico del genio del cinema che fu Federico Fellini. Un'amicizia raccontata al Mattino in questo pezzo di Titta Fiore del 30 novembre 2019 che riproponiamo in occasi ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, ...