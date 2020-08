Sanità: tre nuove eccellenze per il policlinico Le Scotte, l'inaugurazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il day hospital sperimentazioni cliniche del Centro di immuno-oncologia, il Polo endoscopico , il day hospital ematologico . Sono le tre nuove strutture dell' ospedale Santa Maria delle Scotte a Siena,... Leggi su lanazione

Sanità in valle Arroscia, arrivano cinque nuovi infermieri di famiglia e una ostetrica

PIEVE DI TECO - Nuove figure specialistiche e servizi innovativi per i cittadini: si amplia l'offerta sanitaria nell'area interna dell'Alta Valle Arroscia che comprende 11 comuni. Le novità sono state ...

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - Un approccio integrato e multiprofessionale che vede coinvolti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti e i farmacisti, la ...

