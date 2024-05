Si vota in Catalogna e c'è aria di un Puigdemont molto dispettoso - Si vota in catalogna e c'è aria di un Puigdemont molto dispettoso - Salvo clamorosi errori nei sondaggi il partito più votato sarà il brand locale del Psoe di Sánchez. La principale incognita è invece quella relativa agli indipendentisti: dal loro risultato può dipend ...

Spagna, Catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - Spagna, catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - Roma, 10 mag. (askanews) - La catalogna va al voto domenica dopo una campagna elettorale in cui l'attenzione è stata centrata su Madrid: al di ...

Perché il voto in Catalogna è un test per il governo spagnolo - Perché il voto in catalogna è un test per il governo spagnolo - Le urne si apriranno domenica e per molti analisti l'appuntamento è un vero esame per la tenuta dell'esecutivo nazionale e per le elezioni europee ...