(Di sabato 11 maggio 2024) "Ciao a tutti, è stato bello. Ci si rivede alla prossima idea": con queste parole, mentre sul video scorrevano i momenti da incorniciare dello show, sulle note di Nuovo Cinema Paradiso,ha chiuso ieri la seconda edizione diRai2!, circondalla sua squadra di circa 200 persone e dagli ospiti, amici di una vita, Lorenzo Jovanotti e Amadeus, oltre che dalla sua famiglia, con la moglie Susanna e la figlia Angelica. Con una media di oltre 1 milione e del 20% su Rai2, in onda dalle 7 alle 8, e con un boom di ascolti su Raiplay, Radio2 e sui social,Rai2! è lo show dei record. In circa 230 puntate e altrettante anteprime su Instagram girate all’alba,hatutto se stesso. Are dal vivo l’ultima puntata del morning show o, ...

Questa mattina è calato il sipario su un programma che in poco tempo è diventato un fenomeno di ascolti e di costume. FIORELLO si è congedato da VIVA Rai2 in attesa di nuovi progetti. FIORELLO : IN RAI MAI NESSUNO MI HA DETTO COSA DIRE FIORELLO ...

Rosario Fiorello dopo l'ultima puntata di Viva Rai2 è stato ospite del Tg1 delle 20 per parlare della fine della sua avventura con il varietà mattutino. Ha rivelato di essere stanco e malinconico : "Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di ...

"Viva la Rai, mi ha sempre dato libertà". Fiorello saluta: ora sparisco per un po’ - "viva la Rai, mi ha sempre dato libertà". fiorello saluta: ora sparisco per un po’ - fiorello conclude la seconda edizione di viva Rai2! con emozione e ringraziamenti, annunciando una pausa dopo un intenso periodo di successi e impegno.

Jovanotti canta da Fiorello: "Sogno di tornare in tour" - Jovanotti canta da fiorello: "Sogno di tornare in tour" - Cherubini in tv dopo il lungo periodo di riabilitazione per la caduta in bici. "I concerti Punto a primavera 2025". Il saluto ai fan con il remix di "Azzurro" ...

Fiorello al Tg1 commenta il successo di Viva Rai2: tutto inaspettato - fiorello al Tg1 commenta il successo di viva Rai2: tutto inaspettato - Se l'idea fosse stata studiata a tavolino non avrebbe raggiunto questi risultati. fiorello è entusiasta e incredulo del risultato raggiunto.