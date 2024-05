Tempo stabile nel weekend - la prossima settimana Italia divisa tra piogge e caldo | le previsioni meteo

Ci aspetta un weekend quasi estivo - ma la prossima settimana torna il maltempo Per il weekend dell’11-12 maggio ci aspettano giorni di sole e temperature alte quasi ovunque in Italia, ma la prossima settimana è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare al Nord. Queste le previsioni degli esperti ...

Sole e caldo nel weekend - ma tornerà il maltempo : previsioni meteo oggi (Adnkronos) – Il Sole, finalmente, dopo giorni di pioggia e freddo. Sarà un weekend all'insegna del beltempo da Nord a Sud quello che sta per arrivare, con temperature massime in salita in attesa però di un peggioramento, previsto per la prossima ...