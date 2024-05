Manchester United vs Arsenal – probabili formazioni

(Di sabato 11 maggio 2024) L’unico appuntamento domenicale del 12 maggio di Premier League vede una coppia di potenze del calcio inglese sfidarsi all’Old Trafford: ilaccoglie l’nella sua fatiscente fortezza. Gli uomini di Erik ten Hag sono reduci dall’imbarazzante 4-0 rifilato al Crystal Palace lunedì sera, mentre i Gunners alla fine hanno fiaccato la difesa del Bournemouth nella vittoria per 3-0 dello scorso weekend. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreProprio quando la dimenticabile stagione 2023-24 del Mansembrava non ...

MERCATO - Manchester United, deciso il futuro di Amrabat, su di lui c'è il Milan - MERCATO - manchester united, deciso il futuro di Amrabat, su di lui c'è il Milan - "Il manchester united ha già deciso: non riscatterà Sofyan Amrabat e non andrà a versare i 20mln pattuiti alla Fiorentina. Il centrocampista marocchino, comunque, non resterà in viola: è in scadenza n ...

Mercato Milan, lo United ci prova per l’obiettivo individuato da Moncada: le ULTIME - Mercato Milan, lo united ci prova per l’obiettivo individuato da Moncada: le ULTIME - Il manchester united è pronto a contendere al Milan uno degli obiettivi di mercato in vista della prossima estate: si tratta di Tosin Adarabioyo, un profilo su cui il Diavolo ha messo gli occhi già da ...

Juventus e Manchester United hanno messo nel mirino Reinildo dell'Atletico - Juventus e manchester united hanno messo nel mirino Reinildo dell'Atletico - Il manchester united sta cercando di acquisire il terzino sinistro dell'Atletico Madrid, Reinildo Mandava, che ha ancora un anno di contratto con i Colchoneros. Secondo quanto riportato ...