LIVE – Juventus-Salernitana - Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 11 maggio 2024) La, archiviato l’impegno dello scorso turno contro la Roma, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro lanel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera deve assolutamente vincere questa partita che, sulla carta, sembra ampiamente alla sua portata. Guai, però, a sottovalutare gli avversari che potrebbero regalare un piccolo sussulto in una stagione da dimenticare. Nella giornata odierna, sabato 11 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di Lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche della Lotta femminile e vedrà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIR ETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Juncheng Shang e Stefano Napolitano. Tantissima attesa per vedere all’opera il baby fenomeno ...

LIVE Napolitano-Shang, ATP Roma 2024 in DIRETTA: occasione della vita contro il lucky loser cinese - live Napolitano-Shang, ATP Roma 2024 in DIRETTA: occasione della vita contro il lucky loser cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIR ETTA live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra ...

LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - live Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA live testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale ...

Il Lecco saluta la Serie B con una sconfitta contro il Modena - Il Lecco saluta la Serie B con una sconfitta contro il Modena - Il Lecco ha concluso la sua avventura in Serie B con una sconfitta. La squadra lombarda, già retrocessa, ha perso contro un Modena che aveva già garantito la sua salvezza. La partita è stata ricca di ...