Gaffe sul televoto - tensioni all’Eurovision

(Di sabato 11 maggio 2024) "United by music". Ma che fatica. I conflitti in corso rendono il motto di questa 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest poco più che un claim pubblicitario. E le divisioni geopolitiche finiscono per entrare a gamba tesa pure in quel tempio della lepidezza glitterata che è la Malmö Arena gettando un cerino acceso sulla benzina sbadatamente versata l’altra sera dalla Rai con un errore clamoroso, con possibili conseguenze su e giù dal palco. Rimanendo al testo de La noia, infatti, è una bella corona di spine quella calata sul capo di Angelina Mango dallo sbaglio di mandare in sovrimpressione, durante la diretta di giovedì sera, le percentuali delriportato dai concorrenti della seconda semifinale. Una palese violazione del regolamento che non le agevola di sicuro il cammino verso l’ambitissimo microfono di cristallo. Viale Mazzini s’è scusata ufficialmente ...