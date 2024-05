Fermignano - oggi aperta zona archeologica vicino al cimitero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Cantiere archeologico apertonelladel: dalle ore 15 in poi, presso ilcittadino, in via Sant’Agostino, un team di archeologhe sarà a disposizione della cittadinanza per mostrare e spiegare le recenti scoperte che il sottosuolo ha svelato. "In occasione dei lavori per la creazione di una nuova ala del– spiega il sindaco Emanuele Feduzi – durante lo scavo preliminare sono emersi alcuni resti di epoca romana: del vasellame, un sistema fognario di una casa, alcune monete e altro. I lavori sono stati fermati ed è stato modificato il progetto, che a breve farà ripartire il cantiere con un nuovo disegno. Questa visita nell’areaad ingresso libero e aperto a tutti, è un momento divulgativo per la cittadinanza, pensato in collaborazione ...