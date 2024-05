Pazienti costretti a ’emigrare’ | Spesi 54 milioni - ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) PERUGIA – "L’Umbria sconta troppa mobilità passiva in sanità e questo si ripercuote sulle fasce deboli e sugli anziani. Per questo è necessario impegnarsi affinché possa essere invertita questa tendenza". A dirlo la segretaria generale della UilP Umbria, Elisa Leonardi, commentando il rapporto Eures - Adoc, rielaborato su dati Agenas. "Stando ai numeri del rapporto – spiega Leonardi – la mobilità passiva in ambito sanitario porta sempre più soldi alle Regioni dell’Italia settentrionale, che risultano più attrezzate e attrattive, ma impoveriscono quelle dove risiedono iche necessitano di cure mediche e non trovano adeguate risposte nel proprio territorio. Le regioni che risultano più attrattive sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. Le regioni da cui si ‘emigra’ sono poi tenute al rimborso di queste prestazioni. Un fenomeno che, sempre di ...