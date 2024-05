Banche - allarme dell’Abi | Paghiamo troppe tasse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024)pesano sulleitaliane. Lo ha ribadito Antonio Patuelli, presidente, l’Associazione bancaria italiana, intervenendo a Palazzo Corsini a Firenze all’evento istituzionale "Come cambia il mercato finanziario? Tecnologie e nuovi modelli di business" organizzato da Cse - Consorzio Servizi Bancari. "Le– ha sottolineato Patuelli – sostengono quasi il 59% di pressione fiscale, di cui il 24% è rappresentata dall’Ires, il 26% di ritenuta di acconto per i dividendi dei risparmiatori azionisti, il 3,5% dall’addizionale sulle, poi Imu e altre". C’è poi un altro aspetto, secondo Patuelli, di cui tenere conto in questo momento. "Il nostro sistema è fatto per una fase di pace, ma noi non siamo in pace. La guerra in Medio Oriente non è stata breve, dura da ...