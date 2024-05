Netanyahu ignora il dissenso Usa I tank israeliani dividono in due Rafah | Circondata la zona Est della città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo il fallimento, almeno temporaneo, dei negoziati al Cairo per un cessate il fuoco, nel SudStriscia sono subito ripresi aspri combattimenti fra Israele e Hamas. Nemmeno il grave avvertimento del presidente Joe Biden che reagirebbe con la sospensione di importanti forniture militari ad Israele se il suo esercito entrasse in forze nella sovrappopolata e congestionataè bastato a bloccare la situazione. Così pure gli appelli del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ad impedire a tutti i costi un "disastro umanitario di carattere epico" fra oltre un milione di sfollati, con la chiusura dei valichi die di Kerem Shalom, sono rimasti senza effetti tangibili sul terreno. Nella notte di giovedì il gabinetto di guerra di Israele ha egualmente votato per una estensione delle attività militari nell’area ...