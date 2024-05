Giorno d’infamia all’Onu La legge Usa che impone a Biden di tagliarle i fondi

(Di sabato 11 maggio 2024) Finisce così un’altra giornata nera al Palazzo di vetro dell’Onu, con l’Assemblea Generale che approva una risoluzione che garantisce alla “Palestina” quasi tutti i diritti e i privilegi di uno Stato membro, anche senza riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio di Sicurezza, al quale si raccomanda di “riconsiderare favorevolmente la questione”; e con l’ambasciatore israeliano Gilad Erdan che dal podio inserisce la Carta delle Nazioni Unite in un mini distruggi-documenti: “State facendo a pezzi la Carta con le vostre mani. Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni”. “Questorimarrà ricordato nell’infamia”, ha aggiunto, parlando di uno “Stato terrorista palestinese che sarebbe guidato dall’Hitler dei nostri tempi”. Premiato il terrorismo In effetti, Hamas è ancora ufficialmente al governo nella Striscia di Gaza, il che significherebbe ammettere ...

