Olimpiadi degli infermieri. Vince la squadra di Pisa - Olimpiadi degli infermieri. Vince la squadra di pisa - Seconda edizione dei "Nursing games" all’ospedale di Cisanello. Un torneo di simulazione e prove pratiche organizzate da Usl e università.

Nursing games, in Aoup il torneo di simulazione per la Giornata internazionale dell'infermiere - Nursing games, in Aoup il torneo di simulazione per la Giornata internazionale dell'infermiere - Nursing games: al torneo di simulazione infermieristica hanno partecipato gli studenti in infermieristica dei poli didattici di pisa, Massa, Lucca, Livorno, e Pontedera. Si sono confrontati su prove ...

How the Olympic Games got the torch relay, a tradition with links to Greek mythology - How the Olympic games got the torch relay, a tradition with links to Greek mythology - Despite the competitive spirit of the games, they also signified the possibility of peace. Through a 9th century BC treaty, the tradition of Olympic Truce or Ekecheiria was established. Kings Iphitos ...