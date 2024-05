Dieta e allenamento di Stefano Ghisolfi - il climber che si allena almeno 5 ore al giorno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 11 maggio 2024) Dove gli altri vedono una parete impossibile, Ghiso vede una via da conquistare.è uno degli specialisti dell'arrampicata più forti al mondo. È successo spesso e di recente ne ha liberata un'altra, una via strapiombante classificata 9b+ (per intendersi, la gradazione più alta mai arrampicata è una 9c e ce ne sono 3 in tutto il mondo): si tratta di Excalibur, a Drena, in provincia di Trento, che fino a febbraio aveva resistito agli sforzi dei migliorial mondo, tra cui il ceco Adam Ondra e che perè la 4° via di 9b+ (dopo Perfecto Mundo, Change e Bibliographie). Un'impresa immortalata nel film Excalibur che proietta, ancora una volta, il nostro Ghiso nell'olimpo dei top. Lo incontriamo ad un evento The North Face in cui iltorinese ...