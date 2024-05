Sos criminalità Pochi agenti e pattuglie | Fatte scelte sbagliate La ’difesa’? Costa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) di Irene Puccioni EMPOLESE VALDELSA Partiamo dallo stato dell’arte: la percezione dei cittadini è che l’Empolese Valdelsa sia un territorio meno sicuro rispetto al passato. È così? "I numeri parlano chiaro. Non si può far finta di non sapere che c’è un commissariato di Polizia di Stato che non ha una cella di sicurezza e che è in sofferenza di personale causa un inesorabile turn-over: un commissariato che aveva tredi polizia di quartiere, una volante che copriva i comuni del circondario e una volante sempre presente nelle 24 ore sul territorio della città; che analoghi problemi di personale affliggono i comandi Arma; che c’è una polizia municipale che aveva 114 operatori quando c’erano i comandi territoriali e che ora, in un sistema gestito a livello di Unione dei Comuni sono una ottantina per le esigenze di tutti i comuni del circondario; che c’era un ...