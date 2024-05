L’utile sale del 27,8% a quota 363 milioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Unipol archivia il primo trimestre dell’anno con un utile di 242di euro, in crescita del 7% sullo stesso periodo del 2023. I profitti salgono a 363(+27,8%) se nel computo del contributo di Bper e della Popolare di Sondrio, di cui Unipol è primo azionista con il 20% del capitale, si include l’effetto delle trimestrali appena approvate dalle due banche. A imprimere slancio ai risultati ha contribuito l’andamento della raccolta, cresciuta dell’8,7% a 4,2 miliardi (+9,8% a parità di perimetro), con i premi danni saliti dell’6,7% a 2,3 miliardi (+8,7% a perimetro omogeneo) e quelli vita dell’11,1% a 1,9 miliardi.

Eprcomunicazione (in foto il ceo Camillo Ricci) ha chiuso l’esercizio 2023 registrando un fatturato consolidato di 9.251.761 euro (+14,38% rispetto al consolidato proforma del 2022), in particolare grazie al contributo della controllata Justbit, e ...

I.CO.P. Spa Società Benefit (in foto l’ad Piero Petrucco) ha approvato il bilancio 2023 che chiude con un utile netto di 5 milioni , patrimonio netto a 44,3 milioni e posizione finanziaria a 20,9 milioni . Il valore della produzione supera i 110 ...

Banca Ifis registra un utile netto di 47 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 , in aumento rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono del 5% rispetto al 2023. L’andamento positivo dei ricavi nel primo trimestre del 2024 , che segna un ...

L'indagine di Bankitalia affonda Bff Bank, nel mirino lo stipendio dell'ad Belingheri - Per la banca specializzata nello smobilizzo di crediti verso la pubblica amministrazione non sarebbe un problema di conti (l'utile è calato del 21% a 41,5 milioni nonostante ricavi in salita del 15% ...

Iag pronta a cedere gli slot per l'ok di Bruxelles al merger con Air Europa - ...già messo gli occhi Air France che da tempo ha come obiettivo l'...2%: il gruppo ha dichiarato un utile operativo di 68 milioni di ...