(Di sabato 11 maggio 2024) Più dibambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese, altri casi in altri istituti dell’Emilia-Romagna, a Forlì, Rimini e Faenza: si sono tutti sentiti male dopo aver mangiato adei pomodori ciliegini, forniti alle classi nell’ambito del progetto ‘Frutta e verdura a’ promosso dal ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare percorretti stili alimentari fra i più piccoli. I piccoli hanno accusato nausea, vomito e infiammazioni. Non si segnalano comunque casi gravi.

Firenze, 8 marzo 2024 - La Scuola ? Se si parla di insegnanti , possiamo dire che è perlopiù al femminile. In base ad una ricerca di Tutto Scuola , nell’anno scolastico 2022-2023, in Toscana , l’81,2% degli insegnanti , tra quelli di ruolo ed a ...

Un istituto comprensivo di Pioltello (Milano) ha deciso di chiude re anche per la festa di fine Ramadan : "Abbiamo anticipato di un giorno l’inizio delle lezioni per garantire a tutti gli stessi diritti".Continua a leggere

Giovani con disabili tà in cattedra. Obiettivo, proporre agli alunni delle scuole della Valdelsa i contenuti di speciali discipline di studio: diritti, inclusione , libertà e dignità della persona, partecipazione, cittadinanza attiva. È in sintesi ...

Pomodorini a scuola per promuovere verdure. Cento bimbi intossicati - Pomodorini a scuola per promuovere verdure. cento bimbi intossicati - Più di cento bambini e insegnanti si sono ammalati dopo aver mangiato pomodori ciliegini a scuola nell'Emilia-Romagna. Sintomi lievi, nessun caso grave segnalato. Più di cento bambini e alcuni ...

Sicurezza sul lavoro e studenti. Il convegno di Cisl, Uil e Cgil - Sicurezza sul lavoro e studenti. Il convegno di Cisl, Uil e Cgil - Un'iniziativa a Pontassieve coinvolge studenti e sindacati per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro. Obiettivo: educare e informare per contrastare le tragedie sul lavoro in Italia.

Come diventare il medico di medicina generale. Il convegno oggi dedicato agli studenti - Come diventare il medico di medicina generale. Il convegno oggi dedicato agli studenti - "Il medico di medicina generale: l’arte di una professione al centro della comunità in un sistema sanitario moderno". È l’evento, dedicato agli studenti di medicina che si avvicinano alla scelta del p ...