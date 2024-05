Investiti nonna e nipote Lei è grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)travolti da un’auto, a Lastra a Signa. Terribile incidente stradale, poco prima delle 19, in via di Sotto, proprio in prossimità delle strisce pedonali che collegano la scuola media Leonardo da Vinci al parcheggio posto dalla parte opposta della strada. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti la donna, di 60 anni, e il bimbo, stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da una vettura in direzione Signa. Pare che la conducente, una signora ultrasettantenne, non abbia visto i due, probabilmente abbagliata da sole che, a quell’ora, è molto basso e posto proprio di fronte allo sguardo dei conducenti che viaggiano dal centro di Lastra verso il ponte. Ad avere la peggio è stata la, colpita in pieno dall’auto e gettata a terra con violenza, tanto da subire numerosi traumi. Soccorsa da un’ambulanza ...