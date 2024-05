Btp Valore - chiuso il quarto round La raccolta supera gli 11 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) La quarta edizione del Btpchiude con 11,2sottoscritti da parte dei risparmiatori, che portano il totale del titolo riservato al retail, e lanciato nel giugno 2023, a unatotale di quasi 65. Abbastanza per validare la strategia di puntare sulle famiglie italiane nel finanziamento del debito pubblico, anche se con un fisiologico calo delle sottoscrizioni rispetto al record dell’emissione di marzo. Nell’ultimo giorno di collocamento la domanda è stata pari a 970 milioni per 34.857 contratti, che portano la quarta emissione, iniziata lunedì 6 maggio, a 11,227di euro e 384.295 contratti totali. A marzo il totale era stato di 18,316, a ottobre 2023 17,19e al debutto in giugno 18,191. ...