Pioggerellina di maggio sul greto dell’Adda

(Di sabato 11 maggio 2024) Maietti Che dice ladi? Dai riproviamo, come ad ogni ritorno di primavera: adesso, sul far della sera. No, meglio se scesa è la notte, contesa tra sonno e pensieri, quando sono più veri i palpiti oscuri del cuore. Piove sui campi dimenticati (perdonaci, Padre), sui dati più cupi dei telegiornali. Piove sui mali antichi del mondo, sul fondo scorticato del suddetto cuore. Piove sul giorno che muore, avaro di nuove speranze. Piove sui muri stanchi della città, su stinti graffiti di sognatori ribelli. Piove sulla negletta memoria di chi ci ha preceduti, piove sugli alberi muti, su trepide foglie incerte tra l’oggi e il domani. Piove sulle nostre mani provate, asciugate di strette formali. Piove sull’arte di mentire allo specchio, sul vecchio trucco di rimandare: domani e domani e domani. Piove nei vani delle tue bifore azzurre ...