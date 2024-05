Dammi i soldi o ti uccido Botte alla compagna incinta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Maltratta e perseguita lache lo aveva lasciato: arrestato 28enne. Dal 2017 e fino al 2020 e anche durante la gravidanza, per cause economiche, il condannato si sarebbe reso responsabile di gravi condotte maltrattanti nei confronti dellae poi anche del reato di atti persecutori. L’uomo, dall’inizio della relazione, pretendendo da lei un contributo per il nucleo familiare, nonostante la donna fosse disoccupata, era arrivato a imporle di chiederefamiglia d’origine, minacciandola di ucciderla se non avesse chiesto il denaro ai propri familiari. Le avrebbe dato schiaffi, testate, spintoni e messo le mani al collo,presenza del figlio minore e quando lei era. Nel 2019 la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione e da quel ...