Rushdie e Saviano | | Un brutto momento per l’informazione libera

(Di sabato 11 maggio 2024) Una vera standing ovation ha accolto ieri Salmane Robertoall’ingresso all’Auditorium del centro congressi del Lingotto al Salone del libro. "Mi chiedi come abbia fatto a superare tutto, ma tu ne sai qualcosa. Credo che per te sia ben peggio di quanto lo sia stato per me". Un tema è il rapporto tra potere e intellettuali. "Scrittori, giornalisti, intellettuali sono sotto attacco, è unper la libertà di espressione. Pensavo fossero guerre già vinte e invece dobbiamo ripartire daccapo e ricominciare a combattere. Lo faremo" assicura lo scrittore saggista naturalizzato britannico tornato in libreria con Coltello (Mondadori). A, che lo ringrazia per la solidarietà espressa nei suoi confronti per il contenzioso con la premier Giorgia Meloni, ...