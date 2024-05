Vaccini nei Paesi in via di sviluppo Firmata l’intesa tra Vismederi e IvI

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)e International Vaccine Institute siglano una partnership per accelerare la ricerca dineiin via di. Il protocollo d’intesa con l’International Vaccine Institute (IVI), prestigiosa istituzione internazionale non profit è stato firmato a Siena con la partecipazione dei dirigenti di entrambe le realtà impegnate in ambito di scienze della vita: per IVI erano presenti il general director Jerome Kim, Laura Plant, head of external affairs alEuropean regional Office e Annette Kraus senior Research scientist. Lo scopo principale dell’accordo è potenziare la collaborazione nei settori della ricerca e dellodei, ma anche della formazione e del rafforzamento delle capacità a favore della salute pubblica globale: la cooperazione riguarderà lo ...