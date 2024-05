Beko sveli i piani futuri Subito l’incontro a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) E’ un doppio binario quello scelto dal Coordinamento sindacale nazionale nei confronti diEurope, dopo la fusione con Whirlpool: nella riunione di ieri è stato stabilito da una parte di premere sul ministro Adolfo Urso affinché convochi entro la prima metà di giugno un incontro al ministero con i sindacati e i vertici della società turca; dall’altra è stato annunciato un percorso assembleare negli stabilimenti italiani per illustrare situazione attuale e prospettive future. Ed è proprio il futuro a preoccupare, come spiega Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena: "Non possiamo né vogliamo aspettare sei mesi per avere il piano industriale.deve incontrarci prima e dirci cose vuole fare, altrimenti il rischio è di trovarci tra sei mesi con un piano industriale già approvato e quindi senza alcun margine di manovra nel caso l’azienda ...