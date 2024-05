Vigilanza - Abodi resta fiducioso | Obiettivi condivisi

(Di sabato 11 maggio 2024) I toni sono sereni, ma poi nessuno vuole in realtà recedere dalle proprie posizioni. Il caso dellasui conti del calcio è destinato a trascinarsi in avanti, visto che l’ipotesi di una agenzia governativa esterna alle federazioni proprio non va giù ai vertici del pallone, così come a quelli della pallacanestro. Il ministro dello Sport Andrea(nella foto), nel summit chiarificatore tenutosi al dicastero venerdì alla presenza anche del presidente del Coni Giovanni Malagò, ha in realtà virato portando il proprio progetto su una ’authority’ totalmente esterna tanto al calcio quanto al governo. Eppure c’è stata freddezza e il solo presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha dato il proprio assenso affermando di rappresentare il volere di tutti i suoi affiliati e appellandosi al fatto che nella società civile, così come all’estero nel ...

