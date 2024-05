Mattarella stoppa il dl di Lollobrigida | Mancano i requisiti d' urgenza Il ministro | No - ci sono

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) In pubblico fa l’elogio del “supporto” e dei “preziosi consigli” che sempre arrivano dal Quirinale. In privato ilFrancesco, braccio ambidestro di Giorgia Meloni, è abbastanza... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti