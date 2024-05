Il cardinale Gambetti | La fraternità è un’utopia Ma vale la pena crederci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Educare i giovani e rieducare gli uomini al senso di umanità. Dalla scuola al lavoro per ritrovarsi insieme a vivere ad occhi aperti "l’utopia della fratellanza". Con questo spirito, così sintetizzato dalMauro, si chiude oggi a Roma il secondo Incontro mondiale sullaumana, #BeHuman, organizzato dalla Fondazione vaticana Fratelli tutti, alla presenza di scienziati e premi Nobel come il giornalista russo Dmitrij Muratov e l’economista bengalese Muhammad Yunus. Dodici tavoli tematici per l’elaborazione finale di una Carta dell’umano che possa rischiarare un presente segnato da tensioni e guerre, a partire da quella nel quadrante ucraino, dove prosegue la missione diplomatica della Santa Sede, come conferma lo stesso vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, anche se trapela "una certa ...