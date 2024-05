La madre nell’arte in un incontro firmato dal Fai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) La figura dellatra Ottocento e Novecento verrà analizzata da Marina Arensi, giornalista e curatrice del Museo Ettore Archinti di Lodi e da Francesca Palumbo, docente di Filosofia e Storia, con l’esposizione di un’opera di Ettore Archinti da una collezione privata, solitamente inaccessibile al pubblico. Avverrà nell’in programma oggi alle 17.30 nell’ex chiesa di Santa Chiara Nuova, in via delle Orfane 12, a Lodi, in occasione della Festa della Mamma. Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Lodi, organizza nel suggestivo spazio del coro antico dell’ex chiesa l’iniziativa, uno spunto per riflettere sulla figura dellanelle arti figurative e nel terroir filosofico a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, periodo in cui l’arte ebbe un grande progresso di varie forme con ...